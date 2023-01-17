Дудкин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1844
Мать ребёнка: Дудкина Васса Владимировна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Дудкина Васса Владимировна
Рождение ребёнка
До 1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Парфенова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно