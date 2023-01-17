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Дудкин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Дудкин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дудкина Васса Владимировна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Дудкин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Дудкина Васса Владимировна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Дудкин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Парфенова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудкина Васса Владимировна

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