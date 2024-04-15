Белокур Кузьма Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1848
Отец: Белокур Степан Кондратьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
22.09.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Ефросиния Ивановна Пархоменко
Восприемник
18.09.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
София Ивановна Карпенко
Рождение ребёнка
24.10.1877 ст.
Дочь: Белокур Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.
Дочь: Григоренко Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1882 ст.
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1884 ст.
Сын: Белокур Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-8?i=329&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.
Сын: Белокур Павел Или Антон Кузьмич
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1887 ст.
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.
Дочь: Кушнирова Наталия Кузьминична
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.
Мать ребёнка: Белокур Наталия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно