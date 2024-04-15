Белокур Елисей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения14.06.1887 ст.
Дата смерти25.07.1887 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1887 ст.
Крещение
14.06.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FX4X?i=143&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
25.07.1887 ст.
Причина смерти: слаборожден
Похороны
27.07.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5R?i=180&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище