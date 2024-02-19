Белокур Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1877 ст.
Дочь: Белокур Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.
Дочь: Григоренко Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
03.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
06.05.1884 ст.
Сын: Белокур Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-8?i=329&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.
Сын: Белокур Павел Или Антон Кузьмич
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
14.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.
Дочь: Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.
Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно