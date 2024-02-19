Белокур Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1877 ст.

Дочь: Белокур Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.

Дочь: Григоренко Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
03.12.1882 ст.

Сын: Белокур Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.05.1884 ст.

Сын: Белокур Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GT-8?i=329&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.01.1886 ст.

Сын: Белокур Павел Или Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.06.1887 ст.

Сын: Белокур Елисей Кузьмич

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.

Дочь: Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-1?i=582&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.

Сын: Белокур Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Белокур Кузьма Степанович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Кузьма Степанович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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