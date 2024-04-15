Григоренко (Белокур) Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения10.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1880 ст.
Крещение
10.01.1880 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
04.10.1900 ст.
Гурий Федорович Белокур
Восприемник
08.07.1902 ст.
Ефимия Григорьевна Белокур
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-B?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.08.1904 ст.
Емельян Федорович Белокур
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Григоренко Григорий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно