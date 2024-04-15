Григоренко (Белокур) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко (Белокур) Татьяна Кузьминична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1880 ст.

Отец: Белокур Кузьма Степанович

Мать: Белокур Наталия Васильевна

Кровное, Сумська область
Крещение
10.01.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
04.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Гурий Федорович Белокур
Восприемник
08.07.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Григорьевна Белокур
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Муж: Григоренко Григорий Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-B?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.08.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Федорович Белокур
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Григоренко Григорий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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