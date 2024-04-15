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Григоренко Григорий Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

28.09.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883 ст.

Отец: Григоренко Иван Трофимович

Мать: Григоренко Ольга Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GV-H?i=380&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.09.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.03.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Федоровна Беланова
Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Жена: Григоренко Татьяна Кузьминична

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-B?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Киприян Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Григоренко Татьяна Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.03.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Михайловна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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