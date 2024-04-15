Григоренко Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GV-H?i=380&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.09.1883 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.03.1901 ст.
Дарья Федоровна Беланова
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-B?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1903 ст.
Киприян Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Григоренко Татьяна Кузьминична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHF-S?i=761&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.03.1908 ст.
Матрона Михайловна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно