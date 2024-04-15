Григоренко Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1883 ст.
Сын: Григоренко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Григоренко Иван Трофимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GV-H?i=380&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно