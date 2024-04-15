Белокур (Белокур) Анастасия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения24.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1877 ст.
Крещение
24.10.1877 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.05.1897 ст.
Федор Григорьевич Гончаренко
Восприемник
08.01.1898 ст.
Татьяна Федоровна Белокур
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.02.1900 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DS-R?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.07.1904 ст.
Сын: Белокур Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHJ-T?i=803&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.
Дочь: Белокур Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-D?i=756&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.08.1906 ст.
Степан Парамонович Парамонов
Рождение ребёнка
22.03.1908 ст.
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKK-X?i=253&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS21-2?i=85&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно