Белокур (Белокур) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Белокур) Анастасия Кузьминична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

24.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1877 ст.

Отец: Белокур Кузьма Степанович

Мать: Белокур Наталия Васильевна

Кровное, Сумська область
Крещение
24.10.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
28.05.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Григорьевич Гончаренко
Восприемник
08.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Федоровна Белокур
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Муж: Белокур Михаил Яковлевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
02.02.1900 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DS-R?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.07.1904 ст.

Сын: Белокур Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHJ-T?i=803&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.

Дочь: Белокур Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-D?i=756&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Парамонович Парамонов
Рождение ребёнка
22.03.1908 ст.

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKK-X?i=253&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.11.1910 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Белокур Михаил Яковлевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS21-2?i=85&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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