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Белокур Матрона Михайловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.11.1905 ст.

Дата смерти

18.08.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905 ст.

Отец: Белокур Михаил Яковлевич

Мать: Белокур Анастасия Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHV-D?i=756&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.08.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SF68?cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.08.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
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