Клюшников Петр Петрович
Место рожденияЧелябинская обл.(Оренбургская губ.) Каракульский р-н с. Половинка
Дата рождения12.07.1891
Дата смерти06.08.1948
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1891
Отец: Клюшников Петр Леонтьевич
Мать: Клюшникова Агриппина
Челябинская обл.(Оренбургская губ.) Каракульский р-н с. Половинка
Бракосочетание
1917
Акмолинская губ. Кокчетавский уезд с-неизв.
Рождение ребёнка
24.07.1927
Сын: Клюшников Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Челябинская обл. Кочькарский р-н с. Стретенка
Смерть
06.08.1948
Краснодарский край г. Армавир