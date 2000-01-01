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Клюшников Петр Петрович

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Место рождения

Челябинская обл.(Оренбургская губ.) Каракульский р-н с. Половинка

Дата рождения

12.07.1891

Дата смерти

06.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1891

Отец: Клюшников Петр Леонтьевич

Мать: Клюшникова Агриппина

Челябинская обл.(Оренбургская губ.) Каракульский р-н с. Половинка
Бракосочетание
1917

Жена: Клюшникова Марфа Яковлевна

Акмолинская губ. Кокчетавский уезд с-неизв.
Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Клюшников Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Челябинская обл. Кочькарский р-н с. Стретенка
Смерть
06.08.1948
Краснодарский край г. Армавир
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