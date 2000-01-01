Клюшникова (Муханова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшникова (Муханова) Марфа Яковлевна

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Место рождения

Самарская губерния Бузулукский уезд ( Нефтегорский р-н) Зуевская волость с. Семеновка

Дата рождения

06.07.1901

Дата смерти

18.02.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния Бузулукский уезд ( Нефтегорский р-н) Зуевская волость с. Семеновка
Бракосочетание
1917

Муж: Клюшников Петр Петрович

Акмолинская губ. Кокчетавский уезд с-неизв.
Смерть
18.02.1985
Краснодарский край г. Армавир
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