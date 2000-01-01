Клюшникова (Муханова) Марфа Яковлевна
Место рожденияСамарская губерния Бузулукский уезд ( Нефтегорский р-н) Зуевская волость с. Семеновка
Дата рождения06.07.1901
Дата смерти18.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния Бузулукский уезд ( Нефтегорский р-н) Зуевская волость с. Семеновка
Бракосочетание
1917
Акмолинская губ. Кокчетавский уезд с-неизв.
Смерть
18.02.1985
Краснодарский край г. Армавир