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Клюшников Петр Леонтьевич

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Место рождения

Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Клюшников Макар Петрович

Мать ребёнка: Клюшникова Агриппина

Рождение ребёнка
1877

Сын: Клюшников Алексей Петрович

Мать ребёнка: Клюшникова Агриппина

Оребургская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Клюшников Петр Петрович

Мать ребёнка: Клюшникова Агриппина

Челябинская обл.(Оренбургская губ.) Каракульский р-н с. Половинка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшникова Агриппина

Смерть
Неизвестно
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