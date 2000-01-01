Клюшников Петр Леонтьевич
Место рожденияОренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Клюшникова Агриппина
Рождение ребёнка
1877
Сын: Клюшников Алексей Петрович
Мать ребёнка: Клюшникова Агриппина
Оребургская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1891
Мать ребёнка: Клюшникова Агриппина
Челябинская обл.(Оренбургская губ.) Каракульский р-н с. Половинка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюшникова Агриппина
Смерть
Неизвестно