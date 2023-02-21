Клюшников Михаил Петрович
Место рожденияЧелябинская обл. Кочькарский р-н с. Стретенка
Дата рождения24.07.1927
Дата смерти14.06.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927
Отец: Клюшников Петр Петрович
Мать: не указана
Челябинская обл. Кочькарский р-н с. Стретенка
Рождение ребёнка
05.12.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г. Давлеканов
Смерть
14.06.1963