Клюшников Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшников Михаил Петрович

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Место рождения

Челябинская обл. Кочькарский р-н с. Стретенка

Дата рождения

24.07.1927

Дата смерти

14.06.1963

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927

Отец: Клюшников Петр Петрович

Мать: не указана

Челябинская обл. Кочькарский р-н с. Стретенка
Рождение ребёнка
05.12.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Давлеканов
Смерть
14.06.1963
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