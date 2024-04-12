Шабайкин Дмитрий Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1868
Бракосочетание
27.04.1886
Жена: Шабайкина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Шабайкина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
27.10.1892
Сын: Шабайкин Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Шабайкина Вера Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Шабайкин Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Шабайкина Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно