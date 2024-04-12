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Шабайкин Дмитрий Филиппович

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1868

Отец: Шабайкин Филипп Максимович

Мать: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.04.1886

Жена: Шабайкина Вера Федоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1889

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Шабайкина Вера Федоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Шабайкин Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Шабайкина Вера Федоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Шабайкин Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Шабайкина Вера Федоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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