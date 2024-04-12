Шабайкина Прасковья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Никифор Алексеевич
Бракосочетание
27.10.1863
Рождение ребёнка
05.01.1866
Дочь: Левина Татьяна Шабайкина
Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович
Рождение ребёнка
18.09.1868
Сын: Шабайкин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шабайкин Иосиф Филиппович
Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шабайкин Федор Филиппович
Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович
Рождение ребёнка
10.03.1883
Сын: Шабайкин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович
Рождение ребёнка
26.06.1884
Дочь: Елена Филипповна
Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович
Рождение ребёнка
05.01.1886
Дочь: Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович
Смерть
Неизвестно