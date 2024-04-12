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Шабайкина Прасковья Никифоровна

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Никифор Алексеевич

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.10.1863

Муж: Шабайкин Филипп Максимович

Рождение ребёнка
05.01.1866

Дочь: Левина Татьяна Шабайкина

Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1868

Сын: Шабайкин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шабайкин Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шабайкин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1883

Сын: Шабайкин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1884

Дочь: Елена Филипповна

Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1886

Дочь: Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Шабайкин Филипп Максимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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