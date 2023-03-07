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Шабайкин Филипп Максимович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шабайкин Максим Ефимович

Мать: Шабайкина Анна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.10.1863

Жена: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
05.01.1866

Дочь: Левина Татьяна Шабайкина

Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1868

Сын: Шабайкин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шабайкин Иосиф Филиппович

Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шабайкин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1883

Сын: Шабайкин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1884

Дочь: Елена Филипповна

Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1886

Дочь: Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1896

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Шабайкина Агафья Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабайкина Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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