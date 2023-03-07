Шабайкин Филипп Максимович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шабайкин Максим Ефимович
Мать: Шабайкина Анна Ивановна
Бракосочетание
27.10.1863
Рождение ребёнка
05.01.1866
Дочь: Левина Татьяна Шабайкина
Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
18.09.1868
Сын: Шабайкин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шабайкин Иосиф Филиппович
Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шабайкин Федор Филиппович
Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
10.03.1883
Сын: Шабайкин Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
26.06.1884
Дочь: Елена Филипповна
Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
05.01.1886
Дочь: Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Шабайкина Прасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
07.09.1896
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Шабайкина Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно