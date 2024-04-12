Шабайкина Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
27.04.1886
Рождение ребёнка
22.05.1889
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шабайкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
27.10.1892
Сын: Шабайкин Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Шабайкин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Шабайкин Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Шабайкин Дмитрий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: первый муж
Смерть
Неизвестно