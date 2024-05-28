Ковинова (Пластинина) Ксения Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовинова (Пластинина) Ксения Иоановна

Ковинова (Пластинина) Ксения Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковин Иоанн Ларионович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ковинов Гавриил Иоанович

Отец ребёнка: Ковин Иоанн Ларионович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.08.1880

Дочь: Ковинова Мария Иоанновна

Отец ребёнка: Ковин Иоанн Ларионович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: Василий Власович Ковинов(дядя, двоюродный брат по папе) и ВДОВА Елена Ирадионовна Ковинова (прабабушка)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ковин Григорий Иоанович

Отец ребёнка: Ковин Иоанн Ларионович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.