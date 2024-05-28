Ковинова (Пластинина) Ксения Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Ковин Иоанн Ларионович
Рождение ребёнка
08.08.1880
Дочь: Ковинова Мария Иоанновна
Отец ребёнка: Ковин Иоанн Ларионович
Восприемники: Василий Власович Ковинов(дядя, двоюродный брат по папе) и ВДОВА Елена Ирадионовна Ковинова (прабабушка)
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ковин Иоанн Ларионович
Смерть
Неизвестно