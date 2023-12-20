Ковинов Гавриил Иоанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковин Иоанн Иларионович
Мать: Ковинова Ксения Иоановна
Восприемник
04.10.1917
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
№ 18 4 октября Крн села Сарсов Симеон Анфимов ГРЕБЕНКИН православнаго вероисповедания вторым браком 60 лет Крнская девица села Сарсов Феодосия Трофимова ДУЛЬЦЕВА православнаго вероисповедания первым б... Показать все
Смерть
Неизвестно