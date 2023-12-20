Ковинов Гавриил Иоанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковинов Гавриил Иоанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковин Иоанн Иларионович

Мать: Ковинова Ксения Иоановна

Восприемник
04.10.1917
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
№ 18 4 октября Крн села Сарсов Симеон Анфимов ГРЕБЕНКИН православнаго вероисповедания вторым браком 60 лет Крнская девица села Сарсов Феодосия Трофимова ДУЛЬЦЕВА православнаго вероисповедания первым б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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