Зуев Владимир Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1819
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1819
Отец: Зуев Гавриил Алексеевич
Мать: Зуева Анна Герасимовна
Бракосочетание
Около ?.11.1863
Жена: Зуева Софья Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1867
Сын: Зуев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1867
Сын: Зуев Николай
Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна
Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зуев Гавриил Владимирович
Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна
Рождение ребёнка
После 1874
Дочь: Софья Владимировна
Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна
Смерть
1900
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Иоанно-Златоустьинское кладбище, Ялта