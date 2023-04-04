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Зуев Владимир Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1819

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1819

Отец: Зуев Гавриил Алексеевич

Мать: Зуева Анна Герасимовна

Бракосочетание
Около ?.11.1863

Жена: Зуева Софья Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1867

Сын: Зуев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна

Рождение ребёнка
06.09.1867

Сын: Зуев Николай

Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зуев Гавриил Владимирович

Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна

Рождение ребёнка
После 1874

Дочь: Софья Владимировна

Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Василий Владимирович

Мать ребёнка: Зуева Софья Петровна

Смерть
1900
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Иоанно-Златоустьинское кладбище, Ялта
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