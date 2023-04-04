Зуева (Ломновская) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Ломновская) Софья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1837

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1837

Отец: Ломновский Петр Карлович

Мать: Ломновская Анастасия Кирилловна

Бракосочетание
Около ?.11.1863

Муж: Зуев Владимир Гавриилович

Рождение ребёнка
19.05.1867

Сын: Зуев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович

Рождение ребёнка
06.09.1867

Сын: Зуев Николай

Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович

Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зуев Гавриил Владимирович

Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович

Рождение ребёнка
После 1874

Дочь: Софья Владимировна

Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович

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