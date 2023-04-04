Зуева (Ломновская) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1837
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1837
Бракосочетание
Около ?.11.1863
Рождение ребёнка
19.05.1867
Сын: Зуев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович
Рождение ребёнка
06.09.1867
Сын: Зуев Николай
Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович
Чугуев, Харківська область
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зуев Гавриил Владимирович
Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович
Рождение ребёнка
После 1874
Дочь: Софья Владимировна
Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Зуев Владимир Гавриилович