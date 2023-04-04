Зуева (Скачкова) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1788
Дата смерти1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1808
Сын: Зуев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1809
Сын: Зуев Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
18.07.1811
Дочь: Яковлева Елизавета Гаврииловна
Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
27.06.1815
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1817
Сын: Зуев Иван
Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1819
Сын: Зуев Владимир Гавриилович
Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич
Смерть
1828