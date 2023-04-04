Зуева (Скачкова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Скачкова) Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1788

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1808

Сын: Зуев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.06.1809

Сын: Зуев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
18.07.1811

Дочь: Яковлева Елизавета Гаврииловна

Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
27.06.1815

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
31.05.1817

Сын: Зуев Иван

Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1819

Сын: Зуев Владимир Гавриилович

Отец ребёнка: Зуев Гавриил Алексеевич

Смерть
1828
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