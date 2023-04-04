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Зуев Гавриил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1770

Дата смерти

13.07.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1770

Отец: Зуев Алексей Федорович

Мать: Зуева Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1808

Сын: Зуев Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
20.06.1809

Сын: Зуев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
18.07.1811

Дочь: Яковлева Елизавета Гаврииловна

Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
27.06.1815

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
31.05.1817

Сын: Зуев Иван

Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
23.02.1819

Сын: Зуев Владимир Гавриилович

Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна

Смерть
13.07.1822
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