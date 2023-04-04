Зуев Гавриил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1770
Дата смерти13.07.1822
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1770
Отец: Зуев Алексей Федорович
Мать: Зуева Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1808
Сын: Зуев Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
20.06.1809
Сын: Зуев Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
18.07.1811
Дочь: Яковлева Елизавета Гаврииловна
Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
27.06.1815
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
31.05.1817
Сын: Зуев Иван
Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
23.02.1819
Сын: Зуев Владимир Гавриилович
Мать ребёнка: Зуева Анна Герасимовна
Смерть
13.07.1822