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Шокуров Андрей Семёнович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1884

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884

Отец: Шокуров Семён Иванович

Мать: Анастасия Степановна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1907

Сын: Шокуров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Шокурова Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Шокурова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шокуров Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шокурова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна

д.Идяш-Костеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Фёкла Михайловна

Смерть
1923
Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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