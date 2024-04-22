Шокуров Андрей Семёнович
Место рождения
Дата рождения01.10.1884
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884
Отец: Шокуров Семён Иванович
Мать: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
08.04.1907
Сын: Шокуров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Шокурова Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Шокурова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шокуров Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шокурова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Попова Фёкла Михайловна
д.Идяш-Костеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Фёкла Михайловна
Смерть
1923