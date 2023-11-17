Шокурова Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шокурова Ефросинья Андреевна

Место рождения

д.Идяш-Костеево

Дата рождения

20.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909

Отец: Шокуров Андрей Семёнович

Мать: Попова Фёкла Михайловна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1926

Сын: Дойников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дойникова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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