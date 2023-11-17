Шокурова Ефросинья Андреевна
Место рожденияд.Идяш-Костеево
Дата рождения20.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909
Отец: Шокуров Андрей Семёнович
Мать: Попова Фёкла Михайловна
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дойников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дойникова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Дойников Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан