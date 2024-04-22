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Шокуров Василий Андреевич

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.04.1907

Дата смерти

30.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1907

Отец: Шокуров Андрей Семёнович

Мать: Попова Фёкла Михайловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шокуров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шокурова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

д.Идяш-Костеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильевна

Смерть
30.08.1942
д.Мурылево
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