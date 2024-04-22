Шокуров Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1907
Дата смерти30.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1907
Отец: Шокуров Андрей Семёнович
Мать: Попова Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Васильевна
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шокурова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
д.Идяш-Костеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильевна
Смерть
30.08.1942
д.Мурылево