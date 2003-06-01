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Шокурова Наталья Андреевна

Место рождения

д.Идяш-Костеево

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шокуров Андрей Семёнович

Мать: Попова Фёкла Михайловна

д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
04.11.1936

Сын: Дойников Василий Петрович

Отец ребёнка: Дойников Пётр

д.Васильевка
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Дойникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Дойников Пётр

д.Васильевка
Рождение ребёнка
?.10.1941

Сын: Дойников Николай Петрович

Отец ребёнка: Дойников Пётр

д.Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Пётр

Смерть
?.06.2003
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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