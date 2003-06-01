Шокурова Наталья Андреевна
Место рожденияд.Идяш-Костеево
Дата рождения1918
Дата смерти?.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Шокуров Андрей Семёнович
Мать: Попова Фёкла Михайловна
д.Идяш-Костеево
Рождение ребёнка
04.11.1936
Сын: Дойников Василий Петрович
Отец ребёнка: Дойников Пётр
д.Васильевка
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Дойникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Дойников Пётр
д.Васильевка
Рождение ребёнка
?.10.1941
Сын: Дойников Николай Петрович
Отец ребёнка: Дойников Пётр
д.Васильевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дойников Пётр
Смерть
?.06.2003
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан