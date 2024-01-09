Тупицына (Лобастова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Лобастова) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 19.05.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.05.1859 ст.

Отец: Лобастов Федор Пахомов

Мать: Лобастова Гликерия Михайлова

запись мк №29 из починка Федора Решетникова . Спасской волости, Орловского уезда, Вяткой губ.
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Тупицын Спиридон Ларионов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
поручители крестьяне поч. Филиппа Хлопова Иван Зиновьев Тупицын и Илья Трофимов Тупицын
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: (Тупицына) Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Тупицын Спиридон Ларионов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Тупицын Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Тупицын Спиридон Ларионов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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