Тупицына (Лобастова) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 19.05.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 19.05.1859 ст.
запись мк №29 из починка Федора Решетникова . Спасской волости, Орловского уезда, Вяткой губ.
Бракосочетание
08.11.1881
поручители крестьяне поч. Филиппа Хлопова Иван Зиновьев Тупицын и Илья Трофимов Тупицын
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: (Тупицына) Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Тупицын Спиридон Ларионов
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Сын: Тупицын Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Тупицын Спиридон Ларионов
Смерть
Неизвестно