Тупицын Спиридон Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Спиридон Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1897 ст.

Сын: Тупицын Павел Спиридонович

Мать ребёнка: Тупицына Елена Федоровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1897 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
Неизвестно
солдат (по данным записи МК о рождении сына Павла 26.06.1897)
Смерть
Неизвестно
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