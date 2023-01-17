Тупицын Спиридон Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1897 ст.
Сын: Тупицын Павел Спиридонович
Мать ребёнка: Тупицына Елена Федоровна
Место жительства
1897 ст.
Военная служба
Неизвестно
солдат (по данным записи МК о рождении сына Павла 26.06.1897)
Смерть
Неизвестно