Лобастова Гликерия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастова Гликерия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.05.1859 ст.

Дочь: Тупицына (Лобастова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Лобастов Федор Пахомов

запись мк №29 из починка Федора Решетникова . Спасской волости, Орловского уезда, Вяткой губ.
Смерть
Неизвестно

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