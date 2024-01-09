Лобастов Федор Пахомов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1859
Дочь: (Лобастова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: не указана
при крещении родной сестры Елены
Рождение ребёнка
Около 19.05.1859 ст.
Дочь: Тупицына (Лобастова) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Лобастова Гликерия Михайлова
запись мк №29 из починка Федора Решетникова . Спасской волости, Орловского уезда, Вяткой губ.
Смерть
Неизвестно