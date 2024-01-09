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Лобастов Федор Пахомов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1859

Дочь: (Лобастова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

при крещении родной сестры Елены
Рождение ребёнка
Около 19.05.1859 ст.

Дочь: Тупицына (Лобастова) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Лобастова Гликерия Михайлова

запись мк №29 из починка Федора Решетникова . Спасской волости, Орловского уезда, Вяткой губ.
Смерть
Неизвестно

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