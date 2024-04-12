(Некрасова) Наталья Васильева
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
18.01.1809
Рождение ребёнка
10.11.1809
Дочь: Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Некрасов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
23.12.1811
Отец ребёнка: Некрасов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
23.05.1814
Дочь: Дмитрова Федосья Петрова
Отец ребёнка: Некрасов Петр Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно