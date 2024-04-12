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(Некрасова) Наталья Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Некрасов Василий Тимофеев

Мать: Некрасова Праскева Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1809

Муж: Некрасов Петр Ефимович

Рождение ребёнка
10.11.1809

Дочь: Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Некрасов Петр Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1811

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1814

Дочь: Дмитрова Федосья Петрова

Отец ребёнка: Некрасов Петр Ефимович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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