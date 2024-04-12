Некрасов Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения01.01.1758
Дата смерти24.11.1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1758
Рождение ребёнка
11.11.1780
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова
Бракосочетание
1780
родственники с женой
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Посохина Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Некрасов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1812