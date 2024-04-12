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Некрасов Василий Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1758

Дата смерти

24.11.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1758

Отец: Некрасов Тимофей Прохоров

Мать: Некрасова Степанида Моисеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1780

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1780

Жена: Некрасова Праскева Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
родственники с женой
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Посохина Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Некрасов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.11.1812
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