Дмитрова (Некрасова) Федосья Петрова
Место рождения
Дата рождения23.05.1814
Дата смерти27.12.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1814
Отец: Некрасов Петр Ефимович
Мать: Наталья Васильева
Бракосочетание
10.02.1829
Муж: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
25.10.1831
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
17.12.1832
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
24.07.1835
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Рудакова Марья Павловна
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дмитров Александр Павлович
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Смерть
27.12.1845
Причина смерти: горячкою