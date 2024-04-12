Дмитрова (Некрасова) Федосья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (Некрасова) Федосья Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.05.1814

Дата смерти

27.12.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1814

Отец: Некрасов Петр Ефимович

Мать: Наталья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1829

Муж: Дмитров Павел Петров

Рождение ребёнка
25.10.1831

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1832

Сын: Дмитров Иван Павлович

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1835

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дмитров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Рудакова Марья Павловна

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Дмитров Александр Павлович

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
27.12.1845
Причина смерти: горячкою
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