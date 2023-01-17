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Ирина Ильинична

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Место рождения

Азарьино, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

Между 1806 и 1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Илья Козмич

Мать: Феодосия Дмитриевна

Азарьино, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1797

Дочь: Ефросиния Титовна

Отец ребёнка: Тит Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Титович

Отец ребёнка: Тит Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1805

Дочь: Лукия Титовна

Отец ребёнка: Тит Васильевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1806 и 1816
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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