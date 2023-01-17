Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиМежду 1806 и 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Илья Козмич
Мать: Феодосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.10.1797
Дочь: Ефросиния Титовна
Отец ребёнка: Тит Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Титович
Отец ребёнка: Тит Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1805
Дочь: Лукия Титовна
Отец ребёнка: Тит Васильевич
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1806 и 1816
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя