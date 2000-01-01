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Ефросиния Титовна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.10.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1797

Отец: Тит Васильевич

Мать: Ирина Ильинична

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
05.10.1797
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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