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Иван Титович

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1804

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тит Васильевич

Мать: Ирина Ильинична

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
1815
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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