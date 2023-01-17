Попов Геннадий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Геннадий Ермолаевич

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Место рождения

Таяты, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 16.12.1948

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.12.1948

Отец: Попов Ермолай Григорьевич

Мать: не указана

Таяты, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 08.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Нина Никитична

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка

Сын: Попов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Попова Нина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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