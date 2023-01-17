Попов Геннадий Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 16.12.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 16.12.1948
Отец: Попов Ермолай Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 08.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Нина Никитична
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Сын: Попов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Попова Нина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана