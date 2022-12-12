Попова (Бобылева) Нина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 24.08.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 24.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 08.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Геннадий Ермолаевич
Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Сын: Попов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Попов Геннадий Ермолаевич