Попова (Бобылева) Нина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бобылева) Нина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 24.08.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 24.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 08.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Геннадий Ермолаевич

Каратузское, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка

Сын: Попов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Попов Геннадий Ермолаевич

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