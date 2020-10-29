Попов Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: Попов Геннадий Ермолаевич
Мать: Попова Нина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Кристина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Никита Александрович
Мать ребёнка: не указана