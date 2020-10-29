Попов Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Попов Геннадий Ермолаевич

Мать: Попова Нина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Кристина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Никита Александрович

Мать ребёнка: не указана

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