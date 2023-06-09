Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна

Место рождения

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Юров Евсей Прокофьевич

Мать: Юрова (Самусенко) Анастасия Осиповна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Муж: Ермаченко Яков Кондратьевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.

Дочь: Бордукова (Ермаченко) Малания Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1897 ст.

Дочь: Ермаченко Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.

Дочь: Ермаченко Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1904 ст.

Дочь: Ермаченко Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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