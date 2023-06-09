Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.
Дочь: Бордукова (Ермаченко) Малания Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.09.1897 ст.
Дочь: Ермаченко Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.
Дочь: Ермаченко Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.08.1904 ст.
Дочь: Ермаченко Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Ермаченко Яков Кондратьевич
Смерть
Неизвестно