Юрова (Самусенко) Анастасия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова (Самусенко) Анастасия Осиповна

Место рождения

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

13.06.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Булахи, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Евсей Прокофьевич

Рождение ребёнка
02.01.1849 ст.

Дочь: Юрова Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1850 ст.

Дочь: Юрова Прасковья Евсеевна

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1852 ст.

Дочь: Юрова Христина Евсеевна

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1854 ст.

Сын: Юров Кондратий Евсеевич

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1855 ст.

Сын: Юров Даниил Евсеевич

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1858 ст.

Дочь: Юрова Домникия Евсеевна

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1860 ст.

Сын: Юров Антон Евсеевич

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Короткова (Юрова) Мавра Евсеевна

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Юров Степан Евсеевич

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1870 ст.

Дочь: Юрова Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
13.06.1890 ст.
Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Похороны
15.06.1890 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область

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