Юрова (Самусенко) Анастасия Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти13.06.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Дочь: Юрова Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Дочь: Юрова Прасковья Евсеевна
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Дочь: Юрова Христина Евсеевна
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Сын: Юров Даниил Евсеевич
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Дочь: Юрова Домникия Евсеевна
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Сын: Юров Антон Евсеевич
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Дочь: Короткова (Юрова) Мавра Евсеевна
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Сын: Юров Степан Евсеевич
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Дочь: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич
Дочь: Юрова Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Юров Евсей Прокофьевич