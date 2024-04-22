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Юров Степан Евсеевич

Место рождения

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Юров Евсей Прокофьевич

Мать: Юрова Анастасия Осиповна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
11.11.1887 ст.

Жена: Юрова Софья Семёновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1888 ст.

Сын: Юров Матвей Степанович

Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.

Дочь: Юрова Анна Степановна

Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.

Дочь: Юрова Зиновья Степановна

Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1895 ст.

Дочь: Юрова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Сын: Юров Иван Степанович

Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна

Вашенинр, Чайкинская волость, Себежский уезд
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