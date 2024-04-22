Юров Степан Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Юров Евсей Прокофьевич
Мать: Юрова Анастасия Осиповна
Бракосочетание
11.11.1887 ст.
Жена: Юрова Софья Семёновна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
25.07.1890 ст.
Дочь: Юрова Анна Степановна
Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.
Дочь: Юрова Зиновья Степановна
Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
16.08.1895 ст.
Дочь: Юрова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Сын: Юров Иван Степанович
Мать ребёнка: Юрова Софья Семёновна