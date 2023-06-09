Ермаченко Яков Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти29.08.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.
Дочь: Бордукова (Ермаченко) Малания Яковлевна
Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
21.09.1897 ст.
Дочь: Ермаченко Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.
Дочь: Ермаченко Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
18.08.1904 ст.
Дочь: Ермаченко Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна
Смерть
29.08.1914 ст.