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Ермаченко Яков Кондратьевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

29.08.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Жена: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.01.1892 ст.

Дочь: Бордукова (Ермаченко) Малания Яковлевна

Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1897 ст.

Дочь: Ермаченко Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1899 ст.

Дочь: Ермаченко Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1904 ст.

Дочь: Ермаченко Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Ермаченко (Юрова) Ульяна Евсеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.08.1914 ст.
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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