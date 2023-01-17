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Рыдзелев Федор Романович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1870

Отец: Рыдзелев Роман Трофимович

Мать: Рыдзелева Анна Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись о рождении подтвержденная взята из архива ГАКК ф.574 о.1 д.2793 Дело по ходатайству Усть-Лабинского станичного общества об отводе дополнительного надела. В этом деле много о рожденных и умерших... Показать все
Крещение
02.02.1870
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись о рождении подтвержденная взята из архива ГАКК ф.574 о.1 д.2793 Дело по ходатайству Усть-Лабинского станичного общества об отводе дополнительного надела.
Бракосочетание
08.01.1889

Жена: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казака Ф.Р. Рыдзелев 18л(1871) и невеста дочь казака А.М. Левченкова 17л(1872). Оба первым браком. Поручители по жениху: унтер-офицер Иван Чернышков и приказный Яков Кузьмич Посевин, по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Рыдзелев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Федор Кузьмич балашов и казачка Наталья Захаровна Жукова
Рождение ребёнка
07.09.1896

Дочь: Рыдзелева Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Михаил Дмитриевич Барышников и жена казака Евдокия Космина Смольнякова
Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: Рыдзелева Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: урядник Мокий Дмитриевич Барышников и казачка девица Дарья Михайловна Смольнякова
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Рыдзелев Дионисий Федорович

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Алексей Иванов Каленов и казачка девица Евдокия Петровна Рыдзелева
Рождение ребёнка
28.05.1906

Сын: Рыдзелев Иван Федорович

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: урядник Яков Братчиков и жена казака Дарья Лащенкова
Рождение ребёнка
29.09.1907

Дочь: Рыдзелева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: урядник Яков Братчиков и казачка Мария Федоровна Лащенкова
Место жительства
1920
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Найдена запись ГАКК Ф.Р-234, оп.1, д.188. Поселенные списки домохозяев ст.Усть-Лабинской Краснодарского отдела по итогам переписи 1920г. Запись- домохозяин Рыдзелев Федор Романович, русский язык, зем... Показать все
Смерть
Неизвестно
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