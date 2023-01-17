Рыдзелев Дионисий Федорович
Место рождения
Дата рождения01.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1902
Восприемники: казак Алексей Иванов Каленов и казачка девица Евдокия Петровна Рыдзелева
Бракосочетание
25.02.1921
Рождение ребёнка
19.01.1922
Дочь: Рыдзелева Антонина Денисовна
Мать ребёнка: Рыдзелева Евдокия Федоровна
отец Рыдзелев Деонисий Федорович хлебороб 19лет, мать Евдокия Федоровна домохозяйка 18лет. Первый ребенок в семье
Смерть
Неизвестно