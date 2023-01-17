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Рыдзелев Дионисий Федорович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1902

Отец: Рыдзелев Федор Романович

Мать: Рыдзелева Анна Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Алексей Иванов Каленов и казачка девица Евдокия Петровна Рыдзелева
Бракосочетание
25.02.1921

Жена: Рыдзелева Евдокия Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.01.1922

Дочь: Рыдзелева Антонина Денисовна

Мать ребёнка: Рыдзелева Евдокия Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
отец Рыдзелев Деонисий Федорович хлебороб 19лет, мать Евдокия Федоровна домохозяйка 18лет. Первый ребенок в семье
Смерть
Неизвестно
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