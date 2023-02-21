Рыдзелев Роман Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 или 1820
Дата смерти01.07.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1818 или 1820
Отец: Рыдзелев Трофим
Мать: не указана
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Коленова Мария Романовна
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
С 1858 по 1859
Знак отличия Военного ордена 4 степени (ЗОВО) №6441 Рыдзелев Роман Урядник РГИА ф.496 о.3 д.800 Список ЗОВО Георгия 4 степени..
Рождение ребёнка
17.?.1860
Дочь: Рыдзелева Елена Романовна
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Андреевна
Восприемники: Абрам Яковлевич Милаев и девица Евдокия Лаврентьевна Красносельская
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Андреевна
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Военная служба
1865
Найдена запись в ГАКК Ф.353 о.1 д.1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по ... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1870
Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Андреевна
Запись о рождении подтвержденная взята из архива ГАКК ф.574 о.1 д.2793 Дело по ходатайству Усть-Лабинского станичного общества об отводе дополнительного надела. В этом деле много о рожденных и умерших... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыдзелева Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1896