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Рыдзелев Роман Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 или 1820

Дата смерти

01.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 или 1820

Отец: Рыдзелев Трофим

Мать: не указана

Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Коленова Мария Романовна

Мать ребёнка: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная награда
С 1858 по 1859
Знак отличия Военного ордена 4 степени (ЗОВО) №6441 Рыдзелев Роман Урядник РГИА ф.496 о.3 д.800 Список ЗОВО Георгия 4 степени..
Рождение ребёнка
17.?.1860

Дочь: Рыдзелева Елена Романовна

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Абрам Яковлевич Милаев и девица Евдокия Лаврентьевна Красносельская
Рождение ребёнка
1861

Сын: Рыдзелев Петр Романович

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Военная служба
1865
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Найдена запись в ГАКК Ф.353 о.1 д.1463 «Дело полкового правления 1 бригады о доставлении наказному атаману Кубанского казачьего войска именных списков всем нижним чинам выслужившим 15 летний срок по ... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1870

Сын: Рыдзелев Федор Романович

Мать ребёнка: Рыдзелева Анна Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись о рождении подтвержденная взята из архива ГАКК ф.574 о.1 д.2793 Дело по ходатайству Усть-Лабинского станичного общества об отводе дополнительного надела. В этом деле много о рожденных и умерших... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыдзелева Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыдзелева София или Агафия???

Смерть
01.07.1896
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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