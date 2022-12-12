Рыдзелева (Левченкова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Левченкова) Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1889

Муж: Рыдзелев Федор Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казака Ф.Р. Рыдзелев 18л(1871) и невеста дочь казака А.М. Левченкова 17л(1872). Оба первым браком. Поручители по жениху: унтер-офицер Иван Чернышков и приказный Яков Кузьмич Посевин, по невесте... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Рыдзелев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Рыдзелев Федор Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Федор Кузьмич балашов и казачка Наталья Захаровна Жукова
Рождение ребёнка
07.09.1896

Дочь: Рыдзелева Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Рыдзелев Федор Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Михаил Дмитриевич Барышников и жена казака Евдокия Космина Смольнякова
Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: Рыдзелева Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Рыдзелев Федор Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: урядник Мокий Дмитриевич Барышников и казачка девица Дарья Михайловна Смольнякова
Рождение ребёнка
01.10.1902

Сын: Рыдзелев Дионисий Федорович

Отец ребёнка: Рыдзелев Федор Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Алексей Иванов Каленов и казачка девица Евдокия Петровна Рыдзелева
Рождение ребёнка
28.05.1906

Сын: Рыдзелев Иван Федорович

Отец ребёнка: Рыдзелев Федор Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: урядник Яков Братчиков и жена казака Дарья Лащенкова
Рождение ребёнка
29.09.1907

Дочь: Рыдзелева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Рыдзелев Федор Романович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: урядник Яков Братчиков и казачка Мария Федоровна Лащенкова
Смерть
1947
По поводу смерти, сообщила Татьяна Желтунова в ОК. На городском кладбище г.Пятигорск Ставропольский край. на могилках родственников записаны - Кашинский Стефан и жена Рыдзелева Анна Максимовна 1871 г.... Показать все
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