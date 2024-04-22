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Кокорин Григорий Андреевич

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Кокорин Андрей Иванович

Мать: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кокорин Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кокорин Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Между 20.03.1838 и 25.08.1838

Дочь: Кокорина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Надежда Егоровна

Смерть
После 1858
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