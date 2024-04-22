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Кокорин Терентий Григорьевич

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Кокорин Григорий Андреевич

Мать: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
С 20.03.1843 по 25.08.1843

Сын: Кокорин Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Между 20.03.1847 и 25.08.1847

Сын: Кокорин Панфил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Смерть
После 1858
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