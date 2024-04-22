Кокорин Терентий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Кокорин Григорий Андреевич
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
С 20.03.1843 по 25.08.1843
Сын: Кокорин Михаил Терентьевич
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Между 20.03.1847 и 25.08.1847
Сын: Кокорин Панфил Терентьевич
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Смерть
После 1858